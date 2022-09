Durante encontro que debateu sobre Cidades Inteligentes, realizado no Mind7 Coworking, a prefeitura e a Zona de Inovação Criativa e Sustentável de Santo Ângelo (ZiSsan) anunciaram a realização do 2º Startup Weekend Santo Ângelo, que será realizado de 18 a 20 de novembro, no auditório da Acisa Santo Ângelo. De acordo com a Agente de Inovação do município, Daniele Barbieri Schneider, coordenadora do 2º Startup Weekend Santo Ângelo, a segunda edição deste evento de imersão com horas de empreendedorismo prático, utiliza a metodologia desafiadora para auxiliar no aprendizado de conceitos usados por startups, que é o modelo de negócio que mais cresce nos últimos anos em todo o mundo.