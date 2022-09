Pelotas recebe festival internacional de folclore

A 5ª edição do Festival Internacional de Folclore e Artes Populares de Pelotas (Fifap) irá reunir, na segunda e terça-feira (12 e 13), grupos de dança de 13 países das Américas que apresentarão espetáculos para o público em geral. Além disso, estão previstas oficinas em 15 escolas municipais e o tradicional desfile de rua pelo Centro Histórico. O evento é promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) e pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a prefeitura.

Na manhã de segunda-feira (12), os artistas serão recebidos no Paço Municipal pelo vice-prefeito Idemar Barz. A secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (Sdeti) irá proporcionar um city tour aos visitantes pelo Centro Histórico, no Parque da Baronesa e no Laranjal na manhã de terça-feira (13).

O titular da pasta, Gilmar Bazanella, considera essa uma edição especial do Fifap, devido ao retorno presencial, depois de dois anos sem o evento por causa das restrições impostas pela pandemia. "Além da troca cultural entre os países da América, este ano o evento se configura de uma forma um pouco diferente, pois outros dois municípios também receberão os 12 grupos que virão de fora do país. Cruz Alta e Passo Fundo, que tradicionalmente já cedia o grande Festival de Folclore e Arte. Grupos de dança desses dois municípios também participarão das apresentações Pelotas. Será um grande encontro de culturas", garantiu o secretário.

Nesta edição, o Festival apresenta o Danzpare Brasil, como parte do Festival Internacional de Dança Patrimonial em Pares, com sede na Costa Rica, cuja produção no Brasil está a cargo da Baillar Centro de Danças, de Passo Fundo. Durante os espetáculos, haverá a arrecadação de alimentos não perecíveis