São Sepé cria programa com crédito a juro zero para empresas

A prefeitura de São Sepé lançou o Programa Municipal de Juro Zero. A política disponibilizará linhas de microcrédito com juros subsidiados pela Prefeitura, para autônomos, MEI e ME, de R$ 5 mil a R$ 12 mil, conforme a necessidade de cada empresário. Com isso, a previsão é incrementar aproximadamente R$ 1 milhão no comércio local.

Durante a cerimônia, autoridades municipais participaram da assinatura do edital de chamamento das empresas - que têm até dia 30 de setembro para procurar o Escritório. Após, todos os beneficiados receberão o depósito do valor no dia 14 de outubro.

"O programa traz um grande incentivo para a economia local e o Sicredi tem o propósito de levar mais prosperidade à comunidade", destacou Luiz Augusto Rezende, gerente de agência da Sicredi de São Sepé.

Em parceria com o Sebrae, o município irá oportunizar ainda uma consultoria gratuita para as empresas que receberam o crédito, para um acompanhamento técnico para a gestão do recurso para o empreendimento.

Com o crédito, a Prefeitura busca incentivar os pequenos empreendedores a investirem no próprio negócio, gerando mais empregos e renda. "A grande falha das políticas estadual e nacional de crédito de juros subsidiado é o não acompanhamento técnico; e a prefeitura de São Sepé disporá de forma gratuita uma consultoria com o Sebrae", acrescentou o prefeito, João Luiz Vargas.

De acordo com o diretor do Escritório de Desenvolvimento, Leandro Gonçalves, nenhum empreendedor poderá apenas retirar o crédito, todos eles deverão participar de capacitação na gestão de seus negócios. "A Prefeitura deu início a política, visando dar continuidade no aquecimento da economia, com o objetivo retomar a economia local frente ao aumento da demanda das festividades de Natal", destacou.