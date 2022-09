Reunião trata sobre situação do HPS de Canoas

O procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, acompanhado de um grupo de promotores de Justiça com atuação na área da saúde, esteve reunido com a secretária de Estado da Saúde, Arita Bergmann, o prefeito de Canoas, Nedy de Vargas Marques, e representantes do Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremers), Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems) e do Ministério Público Federal. Na pauta estavam temas relacionados à gestão do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPS).

No encontro foram discutidas ações que possam garantir a continuidade do atendimento na instituição, diante da urgência de uma nova contratação para a gestão da entidade, frente ao indeferimento de pedido de prorrogação da intervenção do Estado. Em sua manifestação, Marcelo Dornelles salientou que a realização da reunião reflete o caminho de articulação que o Ministério Público adota para ser cada vez mais resolutivo.

Ressaltou também que a articulação tem caráter preventivo, tendo em vista recorrentes situações relacionadas aos serviços de saúde em Canoas, onde houve a necessidade de atuação dos promotores no combate a condutas ilícitas. "A nossa maior preocupação é garantir que a população, não apenas de Canoas, mas dos mais de 150 municípios para os quais o HPS é referência, continue sendo atendida", disse. Dornelles também pontuou a importância do diálogo como sendo, nesse momento, o melhor caminho. "O espírito de solucionar, a autoridade e a competência para fazer, de todos aqui reunidos, reflete a autonomia das instituições em resolver os seus problemas", complementou o chefe do MP.