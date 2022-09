Rio Grande inaugura espaço de coworking aberto ao público

O município de Rio Grande inaugurou, na sexta-feira, o primeiro espaço de coworking público do Rio Grande do Sul. Como um novo modelo de trabalho compartilhado, o local disponibiliza à comunidade um ambiente estruturado para trabalho e estudo. O espaço fica no Mercado Público Municipal, no chalé 10, que estava sem uso e foi totalmente reaproveitado e revitalizado.

O conceito do projeto foi desenvolvido pela primeira-dama e vereadora do município, Lu Compiani Branco, que contou com a parceria da iniciativa privada para qualificar e mobiliar o espaço, além do apoio da secretaria de Zeladoria, que contribuiu com a mão de obra para a montagem do espaço. O uso do local é feito mediante reserva antecipada.

O modelo baseia-se na ideia de compartilhar espaço e recursos de escritório, reunindo profissionais autônomos, empreendedores e usuários independentes que buscam otimizar seus negócios, reduzindo os custos com infraestrutura e contratos de curto prazo. Segundo a primeira-dama, a ideia é que as pessoas tenham um ambiente, no centro histórico do município, para trabalhar, estudar, ou atender a um cliente. "Este projeto vai trazer inovação e tecnologia para a nossa comunidade dentro de um mercado histórico, na cidade mais antiga do estado", conta.

Para isso, o coworking dispõe de 14 estações de trabalho coletivas, uma sala de reuniões e um miniauditório, além de wifi livre. As cadeiras foram reaproveitadas com ferros de antigas classes e cadeiras das escolas municipais, que seriam descartados. As madeiras foram doadas ao município pelo Ibama, e estão sendo usadas também para revitalizar outros espaços.