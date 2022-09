Grupo anuncia investimento de R$ 35 milhões em Santa Cruz do Sul

Com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2023, um empreendimento de alto padrão no bairro Country irá marcar a chegada da parceria entre Melnick e Arcádia Urbanismo em Santa Cruz do Sul. O investimento estimado entre R$ 30 e R$ 35 milhões também conta com a participação do empresário santa-cruzense Carlos Alberto Brand, por meio da Suprema Negócios Imobiliários.

Nesta semana, a sócia-diretora da Arcádia, Alessandra Sehn, acompanhada de Brand e do advogado Matheus Limberger, esteve no Palacinho apresentando o projeto para a prefeita Helena Hermany e o vice-prefeito Elstor Desbessell. Situado em um terreno de 40 hectares entre a avenida Léo Kraether e a Estrada Travessa Dona Leopoldina, o condomínio, semelhante aos já implantados pelas empresas no Litoral Norte e municípios que são referência no Estado, deve ter 460 lotes e uma infraestrutura que inclui playground, quadra de beach tênis, clube de lazer, quadra de futebol, quiosque gourmet, piscina térmica, entre outros equipamentos.

"Escolhemos uma área muito linda e bem localizada, em região nobre da cidade e próxima a diversos empreendimentos de um padrão excelente", afirmou Alessandra. Ainda nesta segunda, o projeto de viabilidade urbanística já seria protocolado na Secretaria de Planejamento e Orçamento de forma digital.

Helena Hermany e Elstor Desbessell celebraram mais um grande investimento no município. "São duas empresas de renome nacional no mercado imobiliário, com um importante parceiro daqui. E se eles estão acreditando no potencial de Santa Cruz do Sul é porque confiam que temos uma cidade próspera e que oferece as melhores condições de vida para sua população", disse Helena.