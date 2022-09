Novo Hamburgo reajusta para cima previsão de arrecadação até 2025

A Prefeitura de Novo Hamburgo entregou à Câmara no final de agosto projeto de lei que revisa integralmente os anexos do Plano Plurianual (PPA), peça orçamentária que contempla as previsões de receita e investimentos do Município até 2025. Com diversas modificações para os próximos três anos, as novas planilhas apontam um acréscimo total de R$ 395,2 milhões na estimativa de arrecadação para o período.

Apenas a área da educação, que já concentrava a maior fatia de recursos, receberá um aumento de quase R$ 167,8 milhões para aplicação em serviços diretos à população. As ampliações indicadas elevam o orçamento do município no triênio para R$ 4,9 bilhões, uma variação de 8,8% em relação à projeção inicial.

Já a estimativa total de receita para 2023, calculada em mais de R$ 1,5 bilhão, representa um salto de 14,6% na comparação com os números aprovados para este ano. Na justificativa, a prefeita Fátima Daudt explica que o projeto promove uma adequação coerente às mudanças observadas nas realidades sociais, econômicas, políticas e financeiras do Município. "O cenário prospectado no momento da elaboração mudou drasticamente, e os objetivos traçados devem acompanhar as transformações, havendo necessidade de ajuste nas diretrizes estratégicas", defende.