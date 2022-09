Capão da Canoa Geek Fest ocorre no fim de semana

Neste final de semana, nos dias 10 e 11 de setembro, será realizada a 9ª edição do Capão Geek Fest, no Ginásio Municipal de Esportes Otto Birlem. O evento contará com diversas atrações do universo geek/nerd como cosplay, stands, games, K-pop, card, desenho, além de premiações. Finalidade é reunir o público jovem que gosta da cultura Geek/Nerd de toda região Sul do Brasil.

O Capão Geek Fest é realizado há sete anos no município e nesta edição terá espaços destinados aos escritores, desenhistas, cosplay (fantasias), K-pop, vídeo games (e-sports) com computadores em arenas, que são os locais onde ocorrem os campeonatos que animam o público presente.

Será mais uma vez um evento multitemático com concurso de Cosplay, apresentação K-pop, Concurso de Desenho, Animekê, competições de Card Game, Free Fire, Jogos Retrô, CS GO, Jogos PS4 e final presencial de League of Legends de times.

Os espaços destinados aos artistas, escritores e desenhistas de todo o Estado visam divulgar e estimular o prazer da leitura entre os jovens. Já o campeonato League Of Legends é o maior evento do seguimento E-sports, que em sua última edição teve mais de 5 mil pessoas vindas de diversas cidades da Região Metropolitana, da Serra gaúcha e de Santa Catarina.

A entrada do evento será um quilo de alimento não perecível, destinado às instituições beneficentes da cidade, para que estas possam realizar a entrega às famílias em situação de vulnerabilidade social. Além das atrações, o Capão Geek Fest terá premiações para os destaques de cada categoria.