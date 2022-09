Lajeado promove Sarau de Oportunidades para aproximar empresas e pessoas

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Espaço da Cidadania, organiza o Sarau de Oportunidades, que ocorre na quarta-feira (14), a partir das 13h30. A atividade visa incentivar os usuários do Centro a retomarem os estudos e aproximá-los do mercado de trabalho. O sarau ocorre no espaço do CRAS.

Conforme a psicóloga do CRAS e organizadora do projeto, Ane Lis Schardong, o Sarau foi planejado a partir das demandas identificadas em encontros dos grupos de acompanhamento familiar. "Percebemos o desemprego e a baixa escolaridade como fatores comuns entre a maioria dos usuários. Nesse sentido, pensamos em organizar um momento para incentivá-los a retomar os estudos e proporcionar um momento de contato mercado de trabalho local", ressalta a psicóloga.

O Sarau de Oportunidades está sendo organizado pela equipe do CRAS Espaço da Cidadania: Ane Lis Schardong, Luciane Fátima Machado, Nicela Wendt, Ramoni Graff e Raquel Aparecida Celso. A atividade proporcionará orientação e informação sobre ensino, mercado de trabalho e serviços disponíveis para esta interlocução, incentivo e motivação aos estudos aliados às exigências do mercado de trabalho, aproximação com as empresas, e oferta de oportunidades de trabalho aos usuários de forma mais eficiente.

Podem participar todos os usuários do CRAS dos grupos de acompanhamento referente ao benefício de alimentação. Estão confirmadas as participações das entidades Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Sistema Nacional de Emprego (Sine) e Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag), além da presença de empresas do município.