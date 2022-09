O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) e o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) realizam, nos dias 23 e 24 de setembro, o 1º Hackathon Madeira & Aço. O evento, em parceria com Sebrae e Instituto Hélice é presencial e gratuito, e ocorre no Centro Empresarial de Bento Gonçalves. As inscrições já estão abertas

O evento que une os setores moveleiro e metalmecânico da região da Serra tem como linha de chegada o compartilhamento de novos conceitos em inovação, e para isso propõe a discussão do tema "Como otimizar e agilizar a integração de novos colaboradores desde a seleção até o treinamento". Entre os participantes estarão gestores e líderes de indústrias metalmecânicas e moveleiras, além de representantes de startups e empresas que contribuem com novas soluções e produtos para o mercado.

A ideia surgiu da aproximação entre o Simecs e o Sindmóveis. As entidades coordenam o grupo de trabalho "Indústria 4.0 do ecossistema regional de inovação Serra gaúcha", uma das oito macrorregiões integrantes do programa "Inova RS", desenvolvido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict), com o objetivo incluir o Estado no mapa global da inovação.

Serão dois dias de imersão com o objetivo de encontrar soluções para problemas que afetam ambos os setores da indústria. Participantes associados ao Simecs e ao Sindmóveis receberão aporte das entidades realizadoras e apoiadoras do evento para implementar novas soluções em seus negócios.