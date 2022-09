Prefeitura amplia o pagamento de subsídio em na passagem de ônibus em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul divulgou na quinta-feira os números do subsídio ao transporte público coletivo urbano em julho. O valor subsidiado foi de R$ 299.791,85, beneficiando 217.937 usuários. Sobre junho, os dados tiveram altas

Em julho, 9.638 pessoas em situação de vulnerabilidade utilizaram os ônibus, resultado do subsídio de R$ 53.515,50. O cartão de pessoa física Caxias Urbano foi utilizado nos ônibus por 203.373 passageiros, com o subsídio atingindo R$ 216.827,20. Os cartões carregados por créditos de vale-transporte não recebem subsídios do poder público.

O subsídio também permite aos moradores dos distritos o acesso ao transporte intramunicipal com o valor da tarifa técnica de R$ 5,60, calculada para a área urbana. A diferença em relação ao valor da tarifa, que chega a R$ 16,50 em Vila Oliva, é paga pelo poder público. Em julho, o subsídio pago pela prefeiura permitiu que 4.926 pessoas fossem transportadas nos distritos de Loreto, Santa Lúcia do Piaí, Vila Oliva e Fazenda Souza.

As atuais tarifas são de R$ 4,50 em horários de pico e de R$ 3,50 durante a vigência da tarifa verde, das 9h às 11h e das 14h às 16h, para pagamentos apenas com o cartão pessoa física Caxias Urbano. Para os demais usuários do sistema, com pagamento em dinheiro e vale-transporte, bem como para os residentes nos distritos atendidos pelo transporte coletivo, o valor é o da tarifa técnica, calculada em R$ 5,60. Os estudantes pagam R$ 2,80, equivalente a 50% da tarifa técnica.