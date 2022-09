Profissionais da Fundação Hospital Centenário, da Fundação Hospital Getúlio Vargas e da Secretaria Municipal de Saúde participaram, na quinta-feira (8), do encontro que teve como objetivo o aprendizado mútuo e a troca de experiências no que se refere à identificação, manejo, conduta e tratamentos aos pacientes da área da saúde mental.

A atividade foi conduzida pelo médico Thayro Van Der Maas do Bem e pela enfermeira Abilene de Camargo Moreira, do Hospital Getúlio Vargas, que elencaram, entre outras questões, como a instituição reconhece pacientes em surto, com doença psiquiátrica ou crise de ansiedade, as características do que tende e do que não tende ser uma doença psiquiátrica, a necessidade de contenção e os tratamentos utilizados. Segundo os palestrantes, quatro por cento de todos os atendimentos médicos de emergência ocorrem devido a uma condição de saúde mental ou comportamental. Embora a maioria desses pacientes não apresente comportamento violento, um em cada cinco pode cometer ato violento.