A Ecosul dá início, nesta segunda-feira (12), às obras de melhorias nas pontes sobre o Arroio do Salso, no km 80, e no Arroio dos Borges, no km 117, ambas na BR-392, no trecho Pelotas/Canguçu. De acordo com o coordenador de conservação da concessionária, Mauro Porto, a intervenção consiste no alargamento em cerca de 70% dos passeios e construção de guarda-rodas em concreto armado. "O aumento de dois metros na seção transversal das pontes acarretará em condições mais seguras para travessia de pedestres, além do dispositivo guarda-rodas que irá oferecer uma proteção adicional aos usuários da rodovia", destaca o engenheiro.

A previsão é de que em cada uma das pontes os trabalhos durem cerca de 45 dias. Durante os serviços as equipes da concessionária estarão sinalizando os trechos, com avisos que antecedem a chegada dos motoristas ao local, além da tradicional sinalização de obra. "Não temos previsão de interrupção total de pista, porém se for observada a necessidade, informaremos antecipadamente aos motoristas para que tenhamos o menor impacto possível no tráfego dos usuários", complementa. Ele reforça que em alguns momentos da execução das obras, será necessário que o fluxo de veículo seja intercalado com operação pare e siga.