Parque da Taquara vai receber o plantio de 217 árvores no sábado

Neste sábado (10), a partir das 8h30, a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal de Taquara promove o projeto "Caminhos do Parque". Através da iniciativa, haverá neste dia o plantio de árvores no Parque do Trabalhador e na rua Ernesto Alves.

Ao todo, serão plantadas 217 árvores, sendo 37 quaresmeiras, 110 azaleias e 70 pau ferros. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler, o projeto reformulará a arborização urbana de Taquara, começando pelo ponto central de lazer do Município, o Parque do Trabalhador. "A ação parte do Parque do Trabalhador, e vai se estendendo pelos caminhos do parque, chegando aos bairros da nossa cidade. Muito nos agrada essa parceria entre empresas comprometidas com o meio ambiente. É somente o início de muitas parcerias", salienta.

O evento deste sábado também fará alusão ao Dia da Árvore, comemorado nacionalmente no dia 21 de setembro. "Ficamos honrados com a iniciativa do Siccob MaxiCrédito e da Piccadilly Company, que se dispuseram a contribuir com a doação de árvores para o nosso Município. Isso ajudará a deixar o Parque do Trabalhador mais bonito, com árvores que nos darão uma boa sombra nos dias mais quentes. Agradecemos o apoio destas empresas pela ação aqui em Taquara", destaca a prefeita Sirlei Silveira.