A secretaria de Mobilidade Urbana de Santa Maria já instalou 26 abrigos de ônibus em diversos bairros de Santa Maria esse ano. As estruturas foram reformadas e recolocadas em vários pontos do Município, além da instalação em locais que ainda não tinham abrigos. A iniciativa teve como objetivo beneficiar usuários do transporte coletivo para que possam esperar o ônibus ficando abrigados da chuva ou do sol.

O secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponsi, observa que a recuperação de abrigos é um procedimento importante feito por uma equipe da pasta. "Além de oferecer mais conforto e comodidade aos usuários do transporte coletivo, a cidade mais bonita e conservada. A recuperação das estruturas contempla a remoção, solda, pintura anticorrosiva e aplicação de nova pintura. Vamos seguir realizando este trabalho e, cada vez, melhorar mais os pontos de ônibus", reforça o secretário.

Em junho deste ano, 30 paradas de ônibus ao longo da região central da cidade passaram a ter informações aos usuários. Foram instalados painéis com dados sobre o Distrito Criativo Centro-Gare e o itinerário das linhas. Uma equipe realizou a colocação do adesivo em vinil na parte interna das paradas onde os usuários ficam abrigados do tempo, e também instalou painéis em ACM com o nome das linhas nas laterais. As novas paradas de ônibus foram adesivadas ao longo das avenidas Rio Branco, Dores e Presidente Vargas, e nas ruas Riachuelo e José Bonifácio.