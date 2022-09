Feevale quer estreitar laços com universidade do Canadá

A Universidade Feevale recebe, nesta sexta-feira (9), a visita do professor Manfred Krepsky Zeuch, vice-presidente de Relações Externas e Internacionais da Concordia University of Edmonton (CUE), do Canadá. A instituição é parceira da universidade gaúcha desde 2014 e tem sido relevante para o intercâmbio emissivo de alunos, principalmente para os programas de bolsas de estudos do Emerging Leaders in the Americas Program (Elap), do governo canadense. Esta é a segunda vez que Zeuch vem a Novo Hamburgo.

Segundo a diretora de Relações Internacionais e Institucionais da Feevale, Paula Casari Cundari, o país da América do Norte tem sido um destino muito procurado por estudantes da Instituição, que possui parceria com o país desde 1999, quando começou a se envolver em questões ligadas ao empreendedorismo. "Esta visita institucional tem como objetivo avançar na agenda de cooperação acadêmica. Trataremos sobre mobilidade discente, bolsas de estudos do Elap, programas de curta duração e outros assuntos, como inovação, tecnologia, extensão e cultura", afirma.

A parceria que a Feevale mantém com o Canadá e instituições daquele país deverá ser ampliada nos próximos meses. Em visita ao Espaço Institucional Feevale/Esteio na 45ª Expointer, na semana passada, o chefe do Escritório de Comércio do Governo do Canadá em Porto Alegre, Paulo Barnewitz Orlandi, foi recebido pelo reitor Cleber Prodanov. Na ocasião, aproveitaram para falar sobre algumas iniciativas do Consulado Geral do Canadá no Brasil e possibilidades de novos acordos com aquele país.