Escola rural de Gravataí adota modelo de ensino cívico-militar

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Murialdo, de Gravataí, é a primeira instituição cívico-militar rural da Região Metropolitana. Com 373 alunos entre seis e 14 anos, a comunidade escolar decidiu participar da iniciativa desenvolvida pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. O programa apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.

A implantação da escola cívico-militar teve 100% de aprovação por parte da comunidade escolar e, hoje, muitos alunos da rede pública já procuram por vagas no local. Em função disso, a Prefeitura está ampliando o espaço. Serão 11 novas salas de aula, além de banheiros novos, a fim de atender a demanda da comunidade e proporcionar organização e conforto para os estudantes.

Localizada em uma área rural da parada 107, a instituição está finalizando os processos para oferecer atividades agrícolas de forma extracurricular. "Queremos nos tornar referência escolar pelo ensino voltado à inovação e tecnologia, promovendo uma educação conectada e proporcionando aos nossos professores o desenvolvimento integral, a preparação para o exercício da cidadania e a formação necessária para prosseguir nos estudos posteriores", destaca a secretária de Educação, Magda Ely.

Com a implementação do programa, os alunos serão incentivados a trabalhar com a horta escolar, desenvolvendo o conhecimento sobre o plantio e a alimentação saudável. Também estão em tratativas parcerias para a construção de um biodigestor, com a finalidade de reciclagem de resíduos da cozinha e da horta escolar. "Estamos ainda criando meios para o uso de cisternas no aproveitamento da água da chuva para limpeza e manutenção da horta em época de seca", acrescenta Magda.