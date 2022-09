Com o objetivo de ter um diagnóstico preciso sobre a quantidade e os modelos de tratamento de esgoto existentes no município, a prefeitura de Santa Clara do Sul está realizando um levantamento inédito junto à comunidade desde o início do mês. Os questionários estão sendo aplicados pelas agentes comunitárias de saúde durante as visitas periódicas feitas às residências.

De acordo com o secretário municipal de Sustentabilidade, Edson Mallmann, é fundamental que os moradores respondam as perguntas para que a administração possa estabelecer futuras políticas públicas alinhadas à realidade local. "O novo marco regulatório do saneamento obriga os municípios a terem pelo menos 90% de coleta e tratamento de esgoto. O intuito é aprimorar cada vez mais as condições de saneamento básico à população", destaca Mallmann. O questionário é rápido para ser respondido, com perguntas vinculadas especificamente aos formatos de tratamento de esgoto existentes nas residências.