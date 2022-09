Leis autorizam permuta de área para criação de parque e tiram exigência de portas giratórias em bancos de Caxias

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico sancionou dois projetos de lei de autoria do Executivo e aprovados pela Câmara de Vereadores. Um deles autoriza o município a permutar áreas de sua propriedade por um imóvel, visando à criação do Parque do Monumento Nacional ao Imigrante. O proprietário da área foi representado no ato pelo irmão Anildo e pela cunhada Cimone Dall'Agnol. O projeto, agora lei, tramitava desde 2011.

A secretária do Planejamento, Margarete Bender, destacou que o objetivo da permuta da área, bem como a negociação de outros imóveis do entorno do monumento, é permitir a qualificação da região leste, que carece de um parque. Para tanto, o município ainda viabiliza a posse de outras áreas para, então, dar encaminhamento à elaboração do projeto.

O outro projeto sancionado altera o Código de Posturas no que se refere à obrigatoriedade de portas giratórias em todas as agências bancárias e postos de atendimento. A partir de agora, a exigência do sistema de segurança se limitará às áreas onde haja atendimento presencial, guarda ou movimentação de numerário e para as que possuam Plano de Segurança aprovado pela Polícia Federal. Nos locais em que as portas serão dispensadas deverão ser mantidos e empregados outros dispositivos de segurança.

O prefeito Adiló Didomenico definiu a medida como pertinente em função das mudanças no sistema bancário e redução na movimentação de clientes nas agências. Executivos de um banco que opera na cidade citaram exemplo de diminuição de quase 70% nos saques de valores nos caixas das agências.