Oktoberfest de Santa Cruz do Sul planeja público de 500 mil visitantes

Com projeção de receber 500 mil visitantes, a 37ª Oktoberfest de Santa Cruz Sul foi lançada em evento nesta semana. A tradicional festa germânica volta às suas origens após o período crítico da pandemia e promete atrair milhares de pessoas de várias cidades gaúchas, de outros estados e até mesmo de países vizinhos.

A ampliação do período da festa, que será realizada em três finais de semana, os shows nacionais, a volta dos desfiles na Marechal Floriano e a gratuidade em horários determinados diariamente, são alguns dos grandes atrativos. Destaque ainda para a Feirasul, que tem recorde na procura de expositores. As datas anunciadas são de 6 a 9, 11 a 16 e 20 a 23 de outubro.

A abertura de venda de ingressos para os dias começou nesta quinta-feira (8), pela internet (oktoberfestscs.eleventickets.com). Na sexta-feira (9), começa a comercialização nos pontos físicos, que neste ano são: Assemp (Pavilhão Central do Parque da Oktoberfest), Casa da CDL (Praça Getúlio Vargas), e na loja Afubra do Bairro Arroio Grande.

A festa desse ano vai manter uma novidade do ano passado que agradou o público: o valor diferenciado conforme o horário de entrada. "Mas, a grande novidade, atendendo a diversos pedidos da comunidade, é a gratuidade em horários determinados, em todos os dias da festa", comemora a presidente da 37ª Oktoberfest, Roberta Pereira. Outra novidade será o acesso Permanente, que garante ao visitante entrar na Festa da Alegria no horário que desejar e quantas vezes quiser ao longo de todo o mês.

No primeiro dia da 37ª Oktoberfest, 6 de outubro, segue mantida a tradição do acesso livre, sem cobrança de ingresso, assim como entrada livre para crianças de até 12 anos, no dia 12 de outubro (quarta-feira); e para pessoas com mais de 55 anos no Dia da Maturidade, 13 de outubro (quinta-feira).

Na sexta-feira, 7 de outubro, começa a cobrança por horário de entrada. Quem passar no pórtico entre 17 e 18 horas, não paga. Das 18h01 até as 20 horas, o ingresso custará R$ 20. Das 20h01 em diante, o ingresso passa para R$ 30,00. A permanente para toda o período da festa custa R$ 150, se comprada de forma antecipada em setembro. Em outubro, a modalidade passa para R$ 210. Há ainda opções de permanente de acordo com o período desejado. A programação completa pode ser conferida no site do evento (oktoberfestsantacruz.com.br).