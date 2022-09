Lajeado lança projeto para descarte correto de resíduos

A Prefeitura de Lajeado lança no sábado (10) o projeto "Meio Ambiente nos Bairros". A iniciativa visa incentivar o descarte correto de lixo eletroeletrônico, pilhas, baterias, medicamentos vencidos, óleo usado, lâmpadas, pneus e móveis e pretende visitar os bairros de forma itinerante.

A primeira ação do projeto será na Praça da Matriz, no Centro, a partir das 8h, seguindo até as 11h30. A ideia é seguir um cronograma permanente com atividades em diferentes bairros. Na próxima semana, o projeto segue para o bairro Conventos. Após, os bairros a serem visitados são Bom Pastor, Olarias, Centenário, Igrejinha e Planalto, podendo ocorrer alterações na sequência das visitas.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Luís Benoitt, a ideia surgiu para incentivar o descarte correto de diferentes resíduos e aproximar a comunidade da preocupação com o meio ambiente. Vamos levar até os bairros essa proposta de descarte correto~, ressalta Benoitt.