O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto recebeu a visita de representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de São Borja. Eles estiveram na prefeitura para acertar detalhes do ponto de atendimento, que será montado nas próximas semanas ao lado da Sala do Servidor, para atender e direcionar interessados em adquirir conhecimentos sobre a criação de micro empresas.

O Sebrae é uma entidade que apoia e fomenta a criação, a expansão e a modernização de micro e pequenas empresas, capacitando-as para cumprir com eficácia o seu papel no processo de desenvolvimento econômico e social. Em São Borja, a entidade atende no endereço rua General Marques, 728, Centro.

Eduardo Bonotto agradeceu a visita das representantes e destacou a presença da instituição na prefeitura nos próximos dias. "Divulgaremos em breve quais os dias que o Sebrae estará no nosso prédio para atender a comunidade são-borjense. Essa é uma oportunidade para quem tem a vontade de empreender e não sabe como, eles devem tirar dúvidas e compartilhar conhecimentos que vão servir de auxílio", explicou Bonotto.