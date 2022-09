O prefeito Constantino Orsolin assinou contrato com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 22 milhões. Os recursos serão utilizados para o financiamento de obras de pavimentação e construção do Centro de Convivência do Idoso e Escola Municipal de Educação Especial Rodolfo Schlieper. O ato de assinatura aconteceu no gabinete do prefeito com a presença secretários, servidores, imprensa e representantes da Caixa Econômica Federal. "Este recurso será muito importante para a cidade, já que vai beneficiar bairros que esperam por pavimentação há décadas", disse o prefeito. Orsolin agradeceu o empenho da equipe de projetos da Prefeitura que é incansável nos detalhamento necessários para os processos e aos vereadores que aprovaram por unanimidade o financiamento.