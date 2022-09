Passo Fundo abre inscrições para mais cursos gratuitos

A prefeitura de Passo Fundo fez a abertura das inscrições para 18 novos cursos da Escola das Profissões. Serão oferecidas 430 vagas para a profissionalização gratuita em diversas áreas. As inscrições irão de 8 a 11 de setembro pelo site (eprof.educapf.org).

As aulas dos cursos acontecem nas faculdades Ideau e Anhanguera, que são as estações 1 e 2, respectivamente. Poderão se inscrever todas as pessoas com mais de 15 anos e que residam em Passo Fundo.

A seleção para os cursos será por ordem de inscrição. Os selecionados serão informados pela equipe da Escola das Profissões por meio do WhatsApp informado no momento da inscrição. Os selecionados deverão confirmar sua matrícula pessoalmente na Estação 1 - Faculdade Ideau, munidos de seus documentos.

Em cada curso, é destinada por ordem de inscrição uma vaga para cada público prioritário: CadÚnico, imigrante, pessoa com deficiência, gestante ou mãe do Meu Bebê, Meu Tesouro, segurado do INSS, pessoa que participou do Café com Emprego. O selecionado deverá comprovar com cópia ou foto do comprovante de cadastro.