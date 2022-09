Procon identifica forte alta no custo da cesta básica em Canoas

A equipe de fiscalização do Procon de Canoas percorreu, na semana passada, as nove maiores redes de supermercados da cidade para verificar os preços praticados nos itens da cesta básica. No comparativo com o mês de junho deste ano, o valor dos itens da cesta básica subiu 19,36%. Os vilões do aumento foram os itens de higiene pessoal, principalmente papel higiênico, que apresentou um aumento de 89,92%.