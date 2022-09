Busto centenário de coronel é restaurado e entregue em Santa Maria

Representantes da prefeitura de Santa Maria e da 3ª Divisão de Exército (3ª DE) reinauguraram, o busto do coronel João Niederauer Sobrinho, localizado no canteiro central da avenida Rio Branco. O monumento, instalado na cidade há exatamente 100 anos, foi restaurado pelo artista peruano e professor aposentando da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Juan Amoretti.

O trabalho do artista esteve focado em repor os ornamentos furtados ao longo dos anos, principalmente na base e no topo do pedestal de granito que sustenta o busto. As letras com a descrição da obra também foram repostas. O material utilizado no restauro foi alumínio fundido.

A tonalidade dos ornamentos foi mantida da original. O custo da revitalização foi de R$ 35 mil. A recuperação da estrutura histórica faz parte dos esforços do município para preservar e reformar o patrimônio do Centro Histórico Ferroviário, onde está o Distrito Criativo Centro-Gare.

Uma solenidade com honras militares marcou o descerramento do busto. Na ocasião, o prefeito Jorge Pozzobom ressaltou o simbolismo. "A reinauguração desse busto reforça valores importantes, como o sentimento de patriotismo e respeito a quem lutou para defender o nosso país. Além disso, significa a preservação da memória de Santa Maria diante de toda a população, já que esse ponto é um dos mais movimentados da cidade. Estamos cuidado do patrimônio público", afirmou o prefeito.

O coronel João Niederauer Sobrinho, homenageado no monumento, nasceu em 4 de abril de 1827, na então colônia alemã de Três Forquilhas, no Rio Grande do Sul. Ele veio para Santa Maria em 1844, onde a família morava à época. Aos 23 anos, Niederauer apresentou-se como voluntário na chamada "Guerra contra Oriba e Rosas", em 1851, quando os presidentes da Argentina e do Uruguai se uniram na tentativa de criar um país único. A partir daí, o militar alcançou inúmeras batalhas junto ao Exército Brasileiro.