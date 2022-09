Trecho de 15km da BR-472 em Itaqui é recuperado

Mais um segmento, entre o km 459,9 e o km 465,9 da BR-472 está totalmente revitalizado. Os cerca de 15 quilômetros de pistas recuperadas localizadas em Itaqui, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, foram concluídos este mês. O trecho soma-se aos 44,3 quilômetros já revitalizados por meio do Contrato de Restauração e Manutenção (Crema), que iniciou em 2020, totalizando 60,6 quilômetros de pistas recuperadas.

Entre os serviços previstos neste contrato, que visa a revitalização de 115,9 quilômetros da rodovia federal entre São Borja e Itaqui, estão a recuperação e restauração das pistas e dos acostamentos, melhoramentos de acessos, da drenagem, da sinalização e das obras de arte especiais (pontes e viadutos). O contrato ainda prevê ações de conservação e manutenção rotineiras como limpeza da pista, roçada e poda. Conforme o prazo contratual, os trabalhos na rodovia serão realizados até 2025.

A BR-472 é considerada de grande importância por ser uma das principais portas de entrada do Mercosul. Além de integrar uma rota fundamental para o escoamento da produção agrícola, sendo, inclusive, parte do caminho até o Porto do Rio Grande. A região de Uruguaiana é uma das maiores produtoras de arroz do Brasil, com uma safra superior a dois milhões de toneladas por ano, passando grande parte desta carga sobre o trecho em questão.