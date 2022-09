Pelotas terá pesquisa sobre serviços de urgência e emergência

Um estudo focado na previsão das demandas de serviços de urgência e emergência em Pelotas, com base em modelos de inteligência artificial, começou em setembro nova fase de coleta de dados. A equipe, coordenada por pesquisadores da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), promoverá visitas domiciliares e entrevistas por telefone, até dezembro, com as mais de 5,7 mil pessoas que participaram do estudo no mesmo período de 2021.

Os dados auxiliarão no processo de elaboração de um algoritmo capaz de antever as necessidades pelos serviços de urgência e emergência no tempo e no espaço. A expectativa é de que seja possível identificar, por meio da inteligência artificial alimentada com os dados coletados nas entrevistas, a probabilidade de determinadas pessoas, com características e em locais específicos, necessitarem desse tipo de atendimento. "Os problemas nos serviços de urgência e emergência são históricos no Brasil. A inovação dessas análises com inteligência artificial pode trazer benefícios para lidar com essa questão", explica o coordenador do projeto, Bruno Nunes.

A nossa etapa buscará identificar, com os mesmos participantes da amostra populacional de 2021, as demandas pelos serviços de urgência e emergência e a ocorrência de doenças crônicas. A pesquisa poderá, assim, contribuir com políticas e serviços de saúde locais e com a percepção sobre as condições de saúde da população em razão da pandemia de Covid-19.