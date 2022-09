Escola da Música é criada em Pelotas através de parceria

A prefeitura de Pelotas, a Universidade Federal (UFPel) e diretores do grupo Guanabara firmaram acordo de cooperação técnica, científica e cultural que institui a Estação Casa da Música da Cidade. O novo espaço de cultura vai funcionar no pavilhão ao lado da antiga Estação Férrea e do terminal de ônibus, na praça Rio Branco.

A prefeita, Paula Mascarenhas, agradeceu e parabenizou a todos pela união em prol do desenvolvimento cultural da cidade. "Hoje é um dia de muita alegria, com esta Casa de Música, onde vai se tocar, vai se cantar, e, também, será espaço da música, porque será onde a música vai predominar, o lugar da música em Pelotas. Uma cidade com tantos talentos assim precisava ter esse local. Começamos com toda energia positiva para que esse lugar se consolide como uma referência em espaço de arte e cultura da cidade", avaliou Paula.

A Estação Casa da Música é um projeto vinculado à Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFPel. O local será destinado à formação de plateia e musical, tanto de gênero popular quanto erudito, além do compartilhamento do espaço pelos artistas da região para apresentações, ensaios e oficinas de aprendizagem.

A universidade entrará com a expertise acadêmica e cultural no ensino, a Prefeitura com estrutura de apoio a projetos artísticos e a empresa com a cedência do prédio. Depois da formalização, a próxima etapa é de planejamento coletivo de uma agenda de atividades para uso compartilhado do espaço.

Para a reitora da UFPel, Isabela Andrade, este é mais um importante passo de integração com a comunidade no que tange às ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, além da ampliação dos espaços de formação. "Nós temos o curso de música com diversas habilitações e, certamente, esta casa é mais um local que abrigará nossos projetos da comunidade interna e dos projetos externos da nossa universidade. Também precisamos parabenizar a essa grande parceria entre os poderes públicos municipal, federal e a empresa para que pudéssemos concretizar esse projeto", considerou Isabela.

O prédio onde vai funcionar a Estação Casa da Música tem cerca de 600 metros quadrados, é de propriedade do grupo Guanabara, e foi cedido por meio de comodato pela empresa. O diretor-presidente do grupo, Luiz Carlos da Silva Carvalho reforçou que estimular a cultura também é papel da iniciativa privada. "Pelotas é extremamente aberta para essa aproximação do público com o privado e o Guanabara não vai medir esforços para o desenvolvimento desta região histórica e central da cidade, como também para o foco que se está dando agora, que é o desenvolvimento da cultura e da aptidão destes jovens que acabaram de se apresentar", disse Carvalho.