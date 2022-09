Restaurante especializado em carne de porco vai abrir em Santa Maria

A rede de restaurantes especializados em carne de porco Porks vai inaugurar a primeira unidade em Rio Grande do Sul neste sábado, em Santa Maria, na região central do Estado. A filial será instalada na na rua Serafim Valandro, 605, e tem como uma das premissas oferecer parcos à base de porco com preços acessíveis ao público.

"A carne suína voltou a ser uma tendência em todo o mundo. No Porks oferecemos preparos desenvolvidos com receitas exclusivas e muita excelência, sem deixar de lado os preços acessíveis. Com essa fórmula democrática, estamos conquistando nosso espaço no mercado nacional. Agora, queremos expandir nossa atuação para o mercado jovem gaúcho, e temos certeza de que iremos continuar surpreendendo o público que valoriza a gastronomia bem-feita e com sabores regionais, tudo isso potencializado por um ambiente leve e aconchegante", comenta José Araújo Netto, fundador da rede.

Compõem o cardápio lanches como hambúrguer, sanduíche de pernil, costelinha ao molho barbecue, além da inclusão de bacon e de torresmo como petisco - ou em algum dos lanches. O proprietário fala que os valores variam entre R$ 10,00 e R$ 25,00. O restaurante também tem o enfoque em chope e bebidas não alcoolicas.