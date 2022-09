Um acordo vai permitir benefícios no atendimento de saúde a empresas de Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz Através da parceria será disponibilizada a comercialização de planos de saúde com descontos especiais para as empresas associadas ao Sindilojas Novo Hamburgo e a Doctor Clin.

Os contratos para planos de saúde com até 29 pessoas, tanto ambulatorial quanto hospitalar, têm vantagem para associados do Sindicato do Comércio Varejista de Novo Hamburgo, com extensão de base para Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz. As empresas associadas que já são clientes da Doctor Clin ou que têm mais de 30 pessoas por empresa beneficiadas não se enquadram nas condições desse acordo.

O contrato foi assinado pelo presidente da entidade, Gerson Müller, e pela diretora da Doctor Clin, Shirlei Joana Fritsch. "É com atrativos deste porte que vamos atrair novas empresas para o nosso lado. Precisamos diversificar ao máximo o leque de serviços, sem esquecer a nossa essência, que é a representação legal do segmento varejista, como as negociações coletivas com o sindicato laboral", disse Gerson.