A Orquestra Municipal de Garibaldi realiza no domingo, dia 18 de setembro, o concerto The Beatles Jazz - de Liverpool para Garibaldi. Sob a direção do Maestro Luiz Carlos Zeni Junior, com a participação especial das solistas Dani Ravizzoni e Tita Sachet, a apresentação ainda conta com o roteiro e narração de Mateus Grazziotin Brites. O concerto será apresentado às 20 horas, no Clube 31 de Outubro, com entrada franca. Homenagear o grupo inglês sempre esteve nos planos da orquestra, com uma proposta inovadora, as músicas interpretadas pelo quarteto mais famoso do mundo. No concerto o repertório recebe arranjos que enfatizam a linguagem e a formação de jazz band característica da Orquestra de Garibaldi e para interpretar os grandes clássicos, como solistas. Como novidade, conduzindo o público nesta viagem à Terra da Rainha, a orquestra recebe um fã e estudioso da história dos Beatles, Mateus Grazziotin Brites.