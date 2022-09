Projeto de novo Centro Administrativo será feito em Erechim

"Grande passo para a gestão pública municipal com melhores serviços para a comunidade". Assim definiu o prefeito de Erechim, Paulo Polis, na manhã desta segunda-feira (5), no Salão Nobre da prefeitura, na assinatura do contrato com a Fundação Instituto de Administração (FIA) para elaborar o projeto técnico de construção do novo Centro Administrativo. Na ocasião, estiveram presentes, também, consultores da FIA, Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas, entidades, secretários, vereadores, imprensa e comunidade.

Segundo o prefeito, a assinatura do contrato para elaborar o projeto técnico da nova sede administrativa representa um dia diferente e especial, com tema novo, que está exigindo aprendizado constante da administração pública e a formação de parcerias, como a da FIA, que tem longa experiência em Parcerias Público-Privadas. "Precisamos aprender com quem faz bem-feito. Este Centro Administrativo vai além da dimensão da economicidade de recursos públicos, e vai trabalhar, também, com a lógica de assertividade dos serviços públicos, rapidez e agilidade. Precisamos andar na velocidade que o mundo está exigindo", comenta o prefeito.

Segundo o consultor, Ricardo Celoto, representante da Fundação Instituto de Administração (FIA), a instituição tem mais de 10 mil projetos ligados às áreas pública e privada, com trabalhos em quase todos os Estados da Federação e os maiores municípios do país. "Este é um projeto que nos motiva muito, porque vemos um município tomando a frente na modernização da gestão pública, se antecipando aos investimentos, trazendo dinheiro para o Estado, gerando emprego e renda e criando um círculo virtuoso, que cada vez aumenta e faz a cidade crescer exponencialmente, e isso é muito importante", disse.

De acordo com a secretária de Administração, Izabel Ribeiro, a assinatura do contrato com a FIA é o início da realização de um sonho para os servidores públicos municipais e, principalmente, para a população de Erechim. "O Centro Administrativo vai gerar economia superior a R$ 1 milhão por ano em alugueis, porque temos outros custos envolvidos, e teremos todos os serviços públicos num mesmo lugar, o que vai agilizar muito o andamento dos processos e a vida da nossa cidade", disse.

A secretária ressaltou que a decisão de contratar a FIA foi da administração municipal e do Conselho Gestor, em função da qualificação técnica e notória especialização. "E, também, por ser auditada pelo TCE e Ministério Público, o que nos dá segurança jurídica. Pelos próximos 15 meses o estudo vai escolher a região em que será construído o prédio", disse.