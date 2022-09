Restaurante Popular de Caxias está em novo endereço

Desde a segunda-feira (5), os almoços do Restaurante Popular de Caxias do Sul para pessoas em situação de rua são servidos em novo local. O atendimento passa a ser feito na sede da Associação do Clube de Mães de Caxias do Sul, junto à União de Associações de Bairros, no Panazzolo.

A estrutura, que até então servia os almoços, no final da Rua Sinimbu, seguirá com a oferta de cursos de profissionalização por meio do Projeto Mão Amiga, entidade responsável pelo projeto que distribui 1.280 refeições por dia nos bairros Charqueadas, Canyon, Campos da Serra, Salgado Filho e Reolon.

Segundo o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto, o novo espaço, localizado em área de menor trânsito, favorecerá os que buscam alimento. Os demais locais nos bairros seguem nos mesmos endereços.

Para o prefeito Adiló Didomenico, que acompanhou a abertura, na rua Sinimbu há muitas lojas e trânsito movimentado, o que dificultava o atendimento e gerava desgaste com a comunidade. "No novo local esperamos que a comunidade tenha um olhar de simpatia com um programa de tantos grupos e voluntários", convocou.