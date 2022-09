Reforma de ETE é autorizada em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, e o diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Gilberto Meletti, assinaram, nesta segunda-feira (5), a ordem de início para obras de reforma e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Canyon. Em um investimento de R$ 3.6 milhões, será realizada a reforma estrutural, impermeabilização e substituição de tubulação de ferro fundido da estação.

Conforme Meletti, a obra faz parte de um amplo projeto da empresa, que tem como objetivo modernizar o processo de tratamento e melhorar a qualidade do efluente tratado, bem como preservar as estruturas edificadas e proporcionar o recebimento da vazão do efluente bruto coletado no Sistema de Esgotamento Sanitário Serrano. "Essa ETE entrou em operação em 2007, ou seja, há 15 anos. Na época, os parâmetros de monitoramento do efluente tratado eram outros. Com a reforma, será possível melhorar significativamente o tratamento, bem como atender o bairro Serrano. Além disso, poderemos transferir a estação compacta do Canyon para Vila Seca, iniciando lá o tratamento dos efluentes", explica o diretor-presidente.

O prefeito Adiló Didomenico, ao citar o Marco Legal de Saneamento, reiterou que não irá privatizar o Samae e que a autarquia tem todas as condições de atingir a universalização do tratamento da água e do esgoto. "O trabalho que o Samae vem executando é referência não só no Estado, mas também para várias cidades do país. Esses cerca de 12% que faltam para atingirmos o Marco (Legal de Saneamento) são os mais difíceis, isso pelo alto custo e pela dificuldade de execução das obras para chegar nesse objetivo. Mas, conhecendo o trabalho do Samae, tudo que vem se construindo, tenho certeza que iremos alcançar mais essa meta dentro do prazo legal", afirmou.

A empresa contratada para realizar o trabalho é a Construtora CFO. O prazo para a realização dos serviços é de até 210 dias.