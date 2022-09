Canoas divulga lista de programa que concede passagens de ônibus

Mais 3.455 moradores de Canoas que estão desempregados serão beneficiados com passagens de ônibus grátis para auxiliar na recolocação no mercado de trabalho. A lista com os contemplados da 5ª edição do programa Oportunidade Canoense foi divulgada na terça-feira (6). As inscrições ocorreram entre 15 e 29 de agosto e tiveram 4.601 inscritos.

Os selecionados recebem um total de 80 passagens integralmente custeadas pela Prefeitura, através do cartão TEU, que podem ser utilizadas em até seis meses, no limite de quatro passagens diárias. A entrega dos cartões ocorrerá nos dias 28 e 29 de setembro, nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) e Subprefeituras.

Por meio da secretaria de Governança e Enfrentamento à Pandemia, o Executivo já investiu cerca de R$ 2 milhões no programa, com recursos próprios. Desde a primeira edição, em novembro do ano passado, foram 11 mil inscritos, aproximadamente, e 8 mil beneficiados.

Os requisitos básicos para participar do Oportunidade Canoense é ter residência fixa em Canoas, renda mínima per capita de até um salário mínimo, ser maior de 18 anos, estar desempregado, em dia com o esquema vacinal contra Covid-19 e inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. "O programa foi criado para reduzir os efeitos da pandemia do coronavírus em Canoas, em que estamos sempre avançando", afirma o secretário municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Paulo Bogado.