Festival de Cultura e Gastronomia movimenta Gramado

Gramado e a boa comida são aliados dos visitantes que chegam à cidade para aproveitar momentos de lazer. Pois, a partir de quinta-feira (8), um festival vai reunir 16 restaurantes locais para uma experiência diferente. A 14ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia da cidade terá início com estandes instalados na rua Pedro Benetti, ao lado da Igreja Matriz. A programação seguirá até o dia 20 de setembro.

O tema desta edição será as oliveiras. Cada vez mais em evidência no cenário gaúcho - atualmente, são mais de 320 produtores no Rio Grande do Sul - o desafio dos estabelecimentos é utilizar o elemento no preparo de refeições doces e salgadas. Até mesmo um drink baseado nas olivas estará no menu para apreciação.

Paula Kohl, que integra a gestão do evento, feita pela Gramadotour, explica que a escolha pelos estabelecimentos e os pratos é feita por uma comissão, composta por professores e críticos de gastronomia. Ela conta que os 16 restaurantes foram determinados a partir desse júri, e irão oferecer dois tipos de pratos com valores tabelados; um deles, com valor de R$ 35,00 e outro mais elaborado, ao custo de R$ 50,00. "A rua já está pequena para o tamanho do evento. Ano passado, o festival foi um dos primeiros a acontecer de forma presencial e tivemos mais de 17 mil refeições vendidas. Esperamos mais em 2022", disse.

Um dos fiadores do eventos é o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). O presidente da associação, Renato Fernandes, esteve junto com a comitiva do Festival em visita ao Jornal Cidades. Ele afirmou que o Estado tem atraído produtores para o cultivos da oliveiras, com crescimento de 300% em três anos, e deve evoluir com a criação da Rota das Oliveiras, roteiro turístico criado para exaltar esse cultivar. Como a planta tem um tempo de desenvolvimento médio de cinco anos para começar a gerar os frutos, a expectativa é ter um aumento, em um ano, de pelo menos 40% na produção e atingir 1 milhão de litros produzidos.

Renato afirma que recebeu o convite de Gramado como uma possibilidade de abrir portas para o azeite gaúcho. "Temos uma produção em ascensão e consumo de apenas 1% de azeite no Brasil. O grau de qualidade do azeite do Rio Grande do Sul é altíssimo. O Festival de Gastronomia será uma oportunidade para que o público conheça o produto", disse.

Os restaurantes confirmados são Belle Vitrine Restaurante, Casa Galo Churrascaria, Fondue e A La Carte, Candido's Pizza Gourmet, Wazla Burger, Cacique Restobar, Nar Culinária Japonesa, San Tao, La Vinícola, Casa Di Pietro Restaurante, Malbec Restaurante, Cantibello, Contemporâneo, Olivas de Gramado, Restaurante Armazém da Lolô, Taverny Café e Crêperie e The Waffle King. Além deles, haverá um espaço destinado para a degustação de azeites, com 16 produtores, bar de drinks e a presença de vinícolas da cidade. Ao todo, o festival vai destinar 380 lugares ao público para consumo dos pratos.