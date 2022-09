A RGE está implementando um projeto em ruas e avenidas em Cachoeirinha. Através do Programa Arborização Segura, realizado em parceria com a prefeitura, ocorre o plantio de 200 mudas adequadas ao ambiente urbano, de forma que não afetem a rede elétrica ou coloquem em risco a população, além da substituição gradativa de árvores, visando a segurança dos cidadãos, das instalações e o reordenamento da arborização urbana.

Os locais contemplados incluem a rua Flores do Campo (do arroio até o final da praça), a Estrada dos Capristanos (contornando praça), na praça da Moradas do Bosque (no trecho da Rua José Amaro) e em diversos pontos da Avenida Flores da Cunha. Nestes trechos serão implementadas a espécie Manacá da Serra.

A RGE disponibiliza mudas adequadas às equipes técnicas do poder público municipal, que direcionam o planejamento e implementação. Em áreas afastadas da rede de energia elétrica são criados espaços amplos de recomposição florestal com exemplares de grande porte. No processo de substituição, são identificados aquelas que se enquadram no perfil crítico para risco de interferência e em desacordo com as infraestruturas urbanas.