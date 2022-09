A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas confirmou o primeiro caso de monkeypox (também conhecida como varíola dos macacso) registrado na cidade. Trata-se de uma mulher de 18 anos que procurou atendimento em uma Unidade Básica de Saúde, onde o exame foi coletado. A Vigilância Epidemiológica mantém o monitoramento das pessoas que tiveram contato com o caso positivo, que segue em isolamento.

A prefeitura afirmou que tem preparado a rede de saúde para a identificação de pessoas com sintomas da monkeypox desde o mês de julho, discutindo medidas junto a 3ª Coordenadora Regional de Saúde e membros do Comitê de Enfrentamento. Já no mês de agosto, as equipes de Atenção Primária, de estabelecimentos privados de saúde e dos ambulatórios das universidades, começaram a participar de capacitações e a conhecer o Plano de Contingenciamento desenvolvido sobre a doença para o município. Dessa forma, a identificação do primeiro caso na cidade se tornou mais rápida, agilizando o isolamento e a orientação à paciente e os seus contatos próximos.

Até o momento, foram notificados 24 casos suspeitos da doença em Pelotas, com 18 resultados negativos e um positivo. A doença foi considerada uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, foi confirmada a transmissão comunitária pela Secretaria Estadual da Saúde no Rio Grande do Sul.