Prefeitura de Candiota decreta estado de emergência devido à estiagem

Na tarde desta terça-feira (25), o prefeito Luiz Carlos Folador (MDB), acompanhado por autoridades municipais, assinou o Decreto Municipal nº 4.907 que declara situação de emergência nas áreas urbana e rural de Candiota devido à estiagem.

De acordo com o site da prefeitura, Folador já havia feito uma reunião na última semana com os secretários do governo, coordenação da Defesa Civil municipal e equipe da Defesa Civil estadual, para que a situação de emergência fosse decretada o quanto antes. Em parte do documento é mencionada a baixa precipitação dos últimos meses, juntamente com as altas temperaturas registradas, além do bombeamento de água em reservatório privado para suprir a demanda, entre outros fatores.

Até agora, 278 cidades, mais da metade dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, já decretaram situação de emergência em decorrência da falta de chuvas que atinge o Estado desde o ano passado. Desde o dia 21 de março, 21 cidades gaúchas publicaram decretos de emergência e aguardam tanto a homologação da situação pelo governo do Estado, quanto o reconhecimento pelo governo federal.

Além de Candiota, nesta terça também decretaram emergência Jaboticaba, Boa Vista do Buricá, Mampituba, Caraá, Condor e Água Santa. Nesta quarta-feira (26), foram Barra do Rio Azul, Três Arroios e Centenário. As informações constam de uma compilação diária de dados da Defesa Civil do RS.