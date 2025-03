Daer avança obras de acesso asfáltico em Amaral Ferrador

A pavimentação da ERS-354, acesso que liga o município de Amaral Ferrador, na região Sul do Estado, à BR-116, já tiveram concluídos, desde o início da obra, 5,7 quilômetros de acesso asfáltico. A obra, cujo extensão é de 37,4km, está sendo realizada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e tem um investimento total previsto de R$ 100 milhões.

As obras em andamento têm diversas frentes de trabalho, incluindo limpeza, terraplenagem e a pavimentação propriamente dita. De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a autarquia já executou a limpeza do terreno em 15,92 quilômetros, a terraplenagem em 14,42, a drenagem em 13 e a construção da base e sub-base em 11 quilômetros, de acordo com a assessoria de imprensa do Daer.

Segundo a Secretaria de Logística e Transportes (Selt), o acesso do município à rodovia federal vai facilitar o escoamento da produção agrícola local, fortemente baseada em culturas como tabaco, soja, milho e arroz, além de tornar mais efetivo o acesso a serviços essenciais.

Conforme o Daer, o acesso a Amaral Ferrador está entre as 19 ligações asfálticas com obras em andamento na malha rodoviária estadual. Desde 2019, outras 24 já foram entregues à população. O governo do Estado está prestes a iniciar mais oito acessos, e os 11 restantes estão em fase de atualização de projeto.