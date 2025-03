Porto de Rio Grande realiza reposicionamento de boias de sinalização

Responsável pela manutenção da sinalização náutica, a Portos RS vem realizando desde a última semana o reposicionamento das boias e demais equipamentos de balizamento que estavam fora de posição. Essa atividade é executada constantemente para garantir a segurança da navegação nos canais sob sua responsabilidade.

Nos últimos dias, os trabalhos estiveram concentrados nos canais da Setia, São Gonçalo e foz do São Gonçalo. Na segunda-feira (24), as equipes iniciaram a semana atuando no canal de acesso ao Porto do Rio Grande, principalmente com as boias as localizadas fora da Barra. Foram substituídas lanternas que estavam apagadas ou com o lampelo fora de característica, informou a assessoria de imprensa da autarquia.

Pelo cronograma estabelecido, as atividades de reposicionamento estão sendo realizadas, a partir desta terça-feira (25), nos canais Nascimento, Coroa do Meio e Feitoria. Além desse trabalho corretivo, a equipe da Portos RS também realiza a vistoria dos equipamentos, atividade que permite um levantamento contínuo do estado de conservação de cada um deles.

Em caso de constatação de problemas, a equipe de manutenção substitui as boias danificadas por outras de mesma característica técnica, evitando com isso problemas relacionados à falta de sinalização.