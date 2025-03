Ponte sobre o Rio Jaguarão é inaugurada entre Candiota e Hulha Negra

Foi inaugurada nesta segunda-feira (24), na divisa dos municípios de Aceguá, Hulha Negra e Candiota, a ponte sobre o Rio Jaguarão, estrutura de 92 metros de comprimento. A obra é resultado de um convênio entre a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O valor total do convênio é de R$ 10 milhões, sendo que cerca de R$ 4 milhões foram destinados à construção da ponte. No passado, alguns equipamentos foram adquiridos com o recurso do convênio e com o saldo remanescente outros itens devem ser adquiridos, conforme previsto no plano de trabalho, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Seapi.

O ato de inauguração aconteceu no interior do município de Candiota, e contou com a presença do diretor-geral da Seapi, Márcio Amaral, do prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador (MDB), entre outras autoridades municipais e estaduais.

A região possui diversos assentamentos e a obra visa apoiar a comercialização da produção, promovendo um melhor escoamento dos produtos e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades.