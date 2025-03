Câmara de Pelotas quer projetos para fortalecer empreendedorismo e reter talentos

De Pelotas

A Câmara Municipal de Pelotas iniciou o ano legislativo com foco na aprovação de projetos voltados para o crescimento econômico da cidade e a valorização do empreendedorismo, assegura o presidente da Casa em 2024, Carlos Júnior (PSD).

Segundo o parlamentar, a gestão trabalhará em sintonia com o Executivo para atrair investimentos, fortalecer os negócios locais e criar um ambiente favorável à geração de empregos. A meta é garantir que Pelotas mantenha talentos e ofereça oportunidades para novos empreendimentos.

Em entrevista, Carlos Júnior destacou ainda a importância do diálogo entre os poderes para avançar em pautas estruturais, como a criação de novas secretarias municipais e a execução de projetos voltados à segurança, saúde e educação. Confira a entrevista completa:

Jornal do Comércio – Qual seu balanço desse primeiro período na presidência do Legislativo?

Carlos Júnior - Foi um processo de transição desafiador, pois havia uma divisão entre grupos de oposição e base do governo. Trabalhamos para estabelecer um equilíbrio, montando uma mesa diretora que não fosse apenas de oposição, mas que também garantisse a independência do Legislativo. Com isso, conseguimos estruturar um grupo comprometido com o desenvolvimento da cidade.

JC - Quais são as principais pautas que a Câmara pretende debater neste ano?

Carlos Júnior - Nosso foco é aprovar projetos que fortaleçam a economia e incentivem o empreendedorismo local. Recentemente, aprovamos a criação de novas secretarias, como a Secretaria de Esporte, e também discutimos projetos para pequenos empreendedores, como o Consórcio do Extremo Sul. Além disso, estamos analisando a mensagem do programa Minha Casa Minha Vida, essencial para ampliar o acesso à moradia.

JC - Como está a relação com o prefeito Fernando Marrone (PT)?

Carlos Júnior - O diálogo tem sido positivo. O prefeito já esteve na Câmara apresentando projetos e debatendo iniciativas importantes. Mesmo mantendo a independência dos poderes, trabalhamos em conjunto para viabilizar projetos que beneficiem Pelotas.

JC - Quais são as medidas para incentivar o empreendedorismo na cidade?

Carlos Júnior - Precisamos criar um ambiente favorável para atrair empresas e garantir que nossos jovens formados permaneçam em Pelotas. O Poder Legislativo e o Executivo devem atuar juntos para oferecer incentivos, qualificação profissional e oportunidades de investimento. Não podemos perder talentos e empresas para outras regiões.

JC - A saúde também é uma preocupação. O que pode ser feito nessa área?

Carlos Júnior - O esporte tem um papel fundamental na prevenção de doenças e na saúde mental. Além disso, sabemos das dificuldades no sistema de saúde e queremos buscar recursos por meio de emendas e projetos para reduzir filas de espera em exames, consultas e cirurgias.

JC - E em relação à segurança, quais são os planos?

Carlos Júnior - Pelotas tem avançado na redução da criminalidade, mas ainda há desafios. Projetos esportivos em bairros podem ajudar na prevenção, além de políticas voltadas à proteção das mulheres. A nova Secretaria da Mulher será um avanço nesse sentido.

JC - Um dos debates recentes é sobre a sede própria da Câmara. Qual a situação atual?

Carlos Júnior - Hoje, a Câmara paga um aluguel significativo. Queremos retomar o projeto de construção de uma sede própria, pois é um investimento que trará mais autonomia e economia para os cofres públicos.

JC - Para finalizar, qual o maior desafio da sua gestão?

Carlos Júnior - Manter o diálogo e a transparência, garantindo que o Legislativo atue em prol da população. A responsabilidade é grande, mas estamos preparados para construir uma Câmara mais eficiente e conectada com as necessidades da cidade.