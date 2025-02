Volta às aulas em Pelotas tem restrição a celulares e incentivo à interação social

novas regras para o uso de celulares em sala de aula As escolas de Pelotas iniciaram o ano letivo nesta segunda-feira (17) sob. A lei sancionada em janeiro regulamenta o uso de dispositivos eletrônicos, como smartphones e tablets, nas redes públicas e privadas de ensino infantil, fundamental e médio. O objetivo é garantir que o tempo pedagógico seja melhor aproveitado pelos estudantes.

Para Mauro Del Pino, secretário de Educação de Pelotas, a medida busca reforçar o direito dos estudantes à aprendizagem. “Durante o tempo pedagógico, os alunos devem estar focados no aprendizado, na interação com colegas e no convívio social”, explica. No entanto, ele ressalta que a tecnologia pode ser utilizada em atividades pedagógicas, desde que planejadas pelos professores.

Para garantir a implementação da nova regulamentação, ações conjuntas entre escolas, Secretaria de Educação e Ministério da Educação já começaram. Guias informativos foram distribuídos para diretores e professores, enquanto oficinas e reuniões com grêmios estudantis buscam conscientizar os próprios alunos. O envolvimento das famílias também é considerado essencial. “Os pais precisam estar cientes dos impactos do uso excessivo de telas, que pode gerar dificuldades de sono, concentração e socialização”, afirma Del Pino.

Nas escolas, a adaptação já começou. Luciane Ribeiro, diretora da EMEF Prof. Maria Helena, conta que a orientação inicial foi para que os estudantes não levem celulares para a escola. “Não temos estrutura para armazenar os aparelhos com segurança. Se trouxerem, devem mantê-los guardados na mochila. Caso descumpram, chamamos os pais”, explica.

A medida pode ter impacto positivo no comportamento dos alunos. Segundo a diretora, o uso excessivo de celulares, especialmente nos intervalos, dificultava a socialização. “Os mais novos ainda brincavam, mas os adolescentes preferiam ficar isolados, cada um no seu canto com o celular. Agora, a ideia é que interajam mais e isso se torne algo natural”, comenta.

A restrição ao uso de celulares em escolas é apoiada por grande parte da população. Uma pesquisa da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, divulgada no fim do ano passado, apontou que 86% dos brasileiros concordam com algum tipo de limitação. Além disso, a regulamentação vem acompanhada de uma proposta para inserir o ensino de tecnologia na grade curricular, abordando temas como inteligência artificial e fake news.

Com o início do ano letivo, as escolas de Pelotas seguem orientando estudantes e familiares para garantir que a mudança traga benefícios reais ao aprendizado e à convivência escolar.

As regras sobre a restrição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudantes nas escolas públicas e privadas de ensino da educação básica, que constam da Lei 15.100/2025, estabelecida pelo decreto presidencial de janeiro, foi publicada nesta quarta-feira (19) no Diário Oficial da União. Entre as normas estão estratégias de orientação aos alunos e capacitação dos profissionais de educação sobre o tema.

O documento observa a gestão democrática do ensino e garante a participação da comunidade escolar na adequação das regras ao contexto local. A medida afeta a vida escolar de cerca de 47 milhões de estudantes do Ensino Fundamental e Médio no Brasil. A Lei 15.100/2025 proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, o recreio ou intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica.