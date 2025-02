"Não dá para simplesmente parar", diz Pepe Vargas sobre Candiota

De Bagé

visita a Bagé na manhã desta quinta-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado estadual Pepe Vargas (PT), destacou a necessidade de um período de transição para o fim dos trabalhos da usina termelétrica a carvão Candiota 3 não simplesmente parar com as atividades como está acontecendo agora”, pontuou, em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio. Emna manhã desta quinta-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado estadual Pepe Vargas (PT), destacou apara o fim dos trabalhos da. Para o parlamentar, o encerramento das atividades precisa ser conduzido de forma gradual. “Essa discussão de Candiota, a meu ver precisa de um processo de transição,como está acontecendo agora”, pontuou, em

A declaração foi dada em uma agenda oficial no Paço Municipal, onde foi recebido pelo prefeito Luiz Fernando Mainardi (PT), seu colega de partido, e onde discutiram estratégias para impulsionar o crescimento da região. A visita é uma das primeiras ações de Vargas à frente da presidência da Assembleia.

indefinição sobre a continuidade ou não da operação da termelétrica a carvão Candiota 3 já está repercutindo em outros segmentos da economia do município da região da Campanha gaúcha. Conforme o prefeito candiotense, Luiz Carlos Folador (MDB), devido a essa incerteza, a Cimento Gaúcho paralisou a implantação da sua unidade estimada em cerca de R$ 100 milhões que seria implementada na cidade.

As opções colocadas na mesa atualmente para a prorrogação da vida útil da usina abrangem ações dentro do Congresso Nacional ou a realização de uma Medida Provisória (MP) pelo governo federal, porém não se descarta a possibilidade de que a unidade seja definitivamente desativada.

Ao Jornal do Comércio, Pepe também disse que economia regional será um dos eixos principais de sua atuação à frente da Mesa Diretora. “Nós desenvolveremos a missão esse ano através do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, que é o espaço de interlocução da Assembleia com a sociedade. Nós queremos fazer seminários regionais para discutir esses temas, inclusive dentro dessa ideia de transição energética, de necessidade de desenvolvimento com maior sustentabilidade”, afirmou o deputado.

Além da questão da usina, a viabilidade da energia eólica na metade Sul também foi abordada na reunião. A região tem potencial para a instalação de parques eólicos, o que poderia se tornar um vetor de fortalecimento regional. Segundo Vargas, a Assembleia Legislativa deve aprofundar esse debate por meio da discussão e votação de projetos no âmbito da casa. “Pautamos alguns temas que são importantes aqui para a região, mas ficamos de organizar já um primeiro debate aqui sobre todo o potencial que tem aqui sobre energia eólica”, explicou.

Durante a passagem por Bagé, o presidente da Assembleia também se encontrou com a vice-reitora da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), com quem também tratou da articulação de futuras parcerias em projetos voltados à evolução da região. "Estamos iniciando esse processo e, ao longo do ano, nós vamos aprofundar esses temas e tentar encaminhamentos para diversas questões”, acrescentou Vargas.



Segundo o parlamentar, o tema também é um ponto de foco da bancada do PT na Assembleia. “A bancada do PT está sempre muito atenta no diálogo com os vários setores da sociedade, e com certeza vai estar focada nos temas da reconstrução do governo, das aplicações do projeto do fundo do governo, discutindo os temas mais imersos no desenvolvimento e comunicação ambiental”, concluiu.

Além de Bagé, a agenda de Pepe Vargas incluiu também visitas aos municípios de Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul.