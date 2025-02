Salada crua no RU e sombra na fila: Ufpel toma medidas para amenizar calorão

onda de calor que está sobre o Rio Grande do Sul adoção de medidas emergenciais para aplacar os efeitos do calor extremo, consequência do cenário de emergência climática que vem aumentando as temperaturas do planeta. e provocou a maior temperatura desde 1910 no Estado, com 43,8°C em Quaraí na terça-feira (4), vem obrigando apara aplacar os efeitos do calor extremo, consequência do cenário de emergência climática que vem aumentando as temperaturas do planeta.

Na quarta-feira (5), a Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) anunciou que vem tomando um conjunto de ações para amenizar o calor entre os frequentadores da instituição em seus diferentes campi. A Superintendência de Infraestrutura (Suinfra) realizou a instalação temporária de uma estrutura para proporcionar sombra para a fila do Restaurante Universitário do Campus Anglo, composta pelo material conhecido por sombrite.

LEIA TAMBÉM: Ufpel desenvolve sistema de previsão hidrológica em tempo real

Também foram instalados seis ventiladores no interior da edificação. Na unidade do Restaurante Universitário (RU) do Campus Capão do Leão, quatro aparelhos que estavam estragados foram substituídos por outros em funcionamento.

Além disso, os cardápios dos RU estão recebendo pequenas alterações: as saladas cozidas, presentes em todas as refeições, estão sendo substituídas por outra opção de salada crua, o que, durante os dias de calor, ajudam a deixar a refeição mais leve.

A Suinfra está realizando, ainda, conserto de aparelhos de ar-condicionado, priorizando aqueles encontrados em salas de aula, por meio de contato com os diretores de unidades acadêmicas para consultar onde há mais necessidade.



Soma-se a isso a instalação da parada de ônibus na Faculdade de Medicina, que já estava prevista para ocorrer, mas entrou em funcionamento em tempo de ser usufruída neste momento.

As medidas se alinham aos alertas das autoridades climáticas sobre os riscos trazidos pela onda de calor. O Inmet publicou, na quarta-feira, um aviso de grande perigo referente à onda de calor. Conforme adverte o órgão federal, há risco há saúde por temperatura 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias. A onda de calor abrange o oeste, noroeste e nordeste, centro, sudeste e Região Metropolitana do RS, além do oeste catarinense. A advertência dura até segunda-feira (10).

Conforme noticiado pelo Jornal do Comércio nesta quarta-feira, de acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, até que haja alívio, apesar de uma pequena diminuição nos próximos dias, irá fazer ainda muito calor, com um repique na próxima semana. Segundo a especialista, durante a segunda (10) e terça-feira (11), o RS poderá ter novos recordes de temperatura.

Só a partir da quarta-feira (12) é que o território gaúcho deve receber uma frente fria pelo território gaúcho.