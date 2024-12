Somente seis balneários do Sul do RS estão impróprios para banho, aponta Fepam

A divulgação do primeiro boletim da temporada 2024-2025 do projeto Balneabilidade, coordenado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) inclui apenas seis pontos considerados impróprios para banho em cinco municípios da região Sul do Rio Grande do Sul. São eles:

Cerrito – Balneário Cerrito – Rio Piratini

Pedro Osório – Balneário Pedro Osório – Rio Piratini

Pelotas – Valverde – Trapiche

Pelotas – Santo Antônio – Rua Bagé

Rosário do Sul – Praia das Areias Brancas – Rio Santa Maria

São Lourenço do Sul – Praia das Ondinas

Ao todo, a região possui 31 pontos em 13 municípios monitorados pela Fepam: Alegrete, Cerrito, Cristal, Dom Pedrito, Manuel Viana, Pedro Osório, Rosário do Sul e São Francisco de Assim, com um ponto cada; São José do Norte, com dois pontos; Santa Vitória do Palmar, com três; São Lourenço do Sul, com quatro; e Pelotas e Rio Grande, com sete pontos cada um.

podem ser conferidos neste link Os dados do primeiro boletim são referentes ao resultado das cinco primeiras semanas de coletas. Dos 93 pontos analisados em todo o Estado, 81 estão próprios para banho e 12 apresentam condição imprópria. A lista completa com os locais de banho analisados pela Fepam e divulgados na última sexta-feira (20)

Segundo o órgão, para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros de Escherichia coli (E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções Conama nº 274/2000 e nº 357/2005. Nos balneários de Pelotas, Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também são consideradas as cianobactérias.

As análises começaram em 17 de novembro e seguem até o fim de fevereiro. O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.

Nesta edição, o projeto Balneabilidade realiza 15 análises, ao longo de 15 semanas consecutivas, que irão compor os boletins com resultado semanal da balneabilidade de praias e balneários do Estado, sempre levando em consideração as cinco análises mais recentes.

Placas informativas

Os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água. Os veranistas também poderão consultar os resultados das análises no web aplicativo Balneabilidade.

O monitoramento de pontos de banho contemplados pelo programa, que inclui águas internas (lagoas) e regiões como Litoral Médio e Sul, é realizado com apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

aplicativo Balneabilidade A divulgação dos boletins será feita sempre às sextas-feiras até o último fim de semana de fevereiro. Os dados atualizados estarão disponíveis no site e mídias sociais da Fepam, e no web. Também serão fixadas placas informativas junto aos pontos monitorados. Como nos anos anteriores, as prefeituras ficam responsáveis pela instalação e conservação das placas confeccionadas pela Fundação.

Recomendações aos banhistas: