Mostra de Ensino do IFRS leva a sustentabilidade às escolas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)

campus Rio Grande realizou, no mês de outubro, entre os dias 23 e 25, a 8a edição

de sua Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão (8a MEPERG). Com o tema

“Sustentabilidade Criativa: Educação e Economia Azul em Tempos de Mudanças”, o

evento estimulou a produção de trabalhos científicos e culturais, possibilitando troca

de conhecimento entre servidores, estudantes e comunidade.

A Mostra contou com um painel de abertura, envolvendo palestras que discutiram

assuntos como “Sustentabilidade e Economia Azul: Novos Pensamentos, Novos

Comportamentos”, apresentado pela professora do IFRS Rio Grande, Fernanda de

Carvalho; “Inteligência Artificial Aplicada para o Desenvolvimento Sustentável do

Brasil: Case SIAPESQ”, com Talles Vitória; e “A Marinha do Brasil e o Planejamento

Espacial Marinho", abordado pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra da Marinha, Luciano de

Assis Luiz.

Thiago dos Santos da Fonseca, diretor de Extensão do IFRS Rio Grande, destacou

que, ao longo dos três dias de evento, foram apresentados 140 trabalhos nas sessões

técnicas, distribuídos em nove áreas do conhecimento, sendo elas Ciências

Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas,

Ciências Exatas e da Terra, Multidisciplinar, Linguística, Letras e Arte, Ciências

Agrárias e Engenharias. Os trabalhos foram organizados em eixos de ensino,

pesquisa, extensão e indissociáveis.

O diretor de extensão frisou que a importância do evento está para além dos muros

do IFRS. “O principal impacto da 8a MEPERG na realidade externa é promover o

diálogo entre estudantes e a comunidade, fortalecendo parcerias que conectam o

conhecimento acadêmico às necessidades locais”, disse.

A economia azul é um conceito que promove o uso sustentável dos recursos

marinhos. A ideia é promover o desenvolvimento econômico sem comprometer a

saúde dos oceanos e a biodiversidade. O tema atual da edição de 2024 valoriza o

contexto geográfico em que a cidade de Rio Grande está inserida.

“Com foco na sustentabilidade e economia azul, o evento buscou inspirar novas

iniciativas e incentivar a adoção de práticas inovadoras nos cuidados com a

biodiversidade local, preservando um dos recursos mais abundantes e valiosos da

cidade de Rio Grande, reconhecida como a capital nacional das águas”, relata Thiago

Fonseca.



O evento também contou com a 3a Mostra de Arte e Cultura (MAC), que trouxe

mostras fotográficas e apresentações de canto e instrumentais. Este ano, houve ainda

a 1a Mostra de Protótipos (MoP), com a exposição de trabalhos feitos por estudantes

do IFRS Campus Rio Grande e da E.E.E.M. Brigadeiro da Silva Paes. Ainda,

paralelamente à MEPERG, ocorreram diferentes oficinas, como: Upcycling: Exercitando a Criatividade Sustentável na Moda, Computação Criativa com Scratch, Materializando Ideias com o Corte a Laser, Reciclar e Compostar: Aprendendo com os Resíduos, Lattes.