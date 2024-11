Lojas Quero-Quero reinaugura sede no Calçadão de Rio Grande

A Lojas Quero-Quero tem uma nova sede em Rio Grande. Na última semana de outubro, o Grupo realizou a reinauguração de um dos quatro estabelecimentos que mantém na cidade em área central. O ponto, antes localizado na Rua General Osório, agora, funcionará no Calçadão.

As atividades na antiga sede foram finalizadas em 24 de outubro. Uma semana depois, no dia 31, foi aberto o novo espaço, na Rua General Bacelar, esquina com Benjamin Constant. O gerente-regional da marca, Maicon Oliveira da Rosa, elenca algumas das motivações do movimento.

Além da enchente de maio, o novo espaço está alinhado com a estratégia da empresa, que já conta com 28 unidades na Região Sul do Estado. "A gente já tinha um sonho de vir para o Calçadão. Procurávamos algo para vir e, agora, juntamos o sonho com a prioridade de proteger a loja", relata.

A Quero-Quero é uma empresa de origem gaúcha, presente em 5 estados. Na região, busca fortalecer a presença. "É uma região rica, em que a economia é puxada pelo agro, arroz, soja. A nossa região hoje, eu brinco, a gente começa, onde o Rio Grande do Sul inicia, lá em Santa Vitória do Palmar. E os nossos pontos fortes são em Santa Vitória, Jaguarão, Bagé, Santana da Boa Vista e Tapes. Tudo dentro dessa volta, nessa mesma região", destaca o gerente.

No total, a rede ultrapassa as 550 lojas em funcionamento. Conforme lembra Rosa, trata-se de uma empresa que se expande não apenas no Estado, mas não apenas por aqui. "Estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e já começamos a nossa expansão em São Paulo", acrescenta.

Em Rio Grande, atualmente, a Quero-Quero tem 55 funcionários divididos nas três lojas, na Saturnino de Brito, na Buarque de Macedo, agora, no Calçadão. A empresa pretende avançar em breve e tem em vista a expansão com uma quarta loja, que deverá gerar mais emprego e renda na cidade, onde o comércio tem função de destaque no mercado de trabalho.

